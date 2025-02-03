Топовый боксер: «Усик был зол и кричал на весь зал. Я его нокаутировал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе рассказал, как нокаутировал украинца Александра Усика в спарринге.

«Уязвим ли Усик к ударам по корпусу? Да каждый боксер уязвим. Я умею боксировать с Усиком, дело не в том, что я остановил его ударом по корпусу, я блокировал его удары, когда приехал на спарринг с ним в Украину. Усик тогда был зол, кричал на весь зал и просил все остановить. Усик уязвим не только к ударам по корпусу. Я просто знаю как боксировать с ним и остановить его», – сказал Баколе.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк высоко оценил конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе.

sport.ua