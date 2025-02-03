Кубок Дэвиса. Овчаренко одержал свою первую победу за сборную и сравнял счёт в матче с Тунисом

Александр Овчаренко принёс второе очков в противостоянии Кубка Дэвиса
Плей-офф Первой Мировой группы • Тунис, Тунис • 31 января – 1 февраля • хард
УКРАИНА 2-2 ТУНИС
Александр Овчаренко – Азиз Дугаз 6:2, 6:2
Украинский теннисист выиграл свой первый матч за сборную в командном турнире, потерпев до этого три поражения.
Напомним, что одиночные встречи в Тунисе должны были состояться в субботу, однако были перенесены на сегодня из-за дождя.
На решающий пятый матч заявлены Виталий Сачко и Моэз Эшарги.
Фото: ФТУ.
btu.org.ua