Кубок Дэвиса. Овчаренко одержал свою первую победу за сборную и сравнял счёт в матче с Тунисом

Александр Овчаренко принёс второе очков в противостоянии Кубка Дэвиса



Плей-офф Первой Мировой группы • Тунис, Тунис • 31 января – 1 февраля • хард

УКРАИНА 2-2 ТУНИС

Александр Овчаренко – Азиз Дугаз 6:2, 6:2

Украинский теннисист выиграл свой первый матч за сборную в командном турнире, потерпев до этого три поражения.

Напомним, что одиночные встречи в Тунисе должны были состояться в субботу, однако были перенесены на сегодня из-за дождя.

На решающий пятый матч заявлены Виталий Сачко и Моэз Эшарги.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua