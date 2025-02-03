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Теннис

Кубок Дэвиса. Овчаренко одержал свою первую победу за сборную и сравнял счёт в матче с Тунисом

Александр Овчаренко принёс второе очков в противостоянии Кубка Дэвиса

Плей-офф Первой Мировой группы • Тунис, Тунис • 31 января – 1 февраля • хард

УКРАИНА 2-2 ТУНИС
Александр Овчаренко – Азиз Дугаз 6:2, 6:2

Украинский теннисист выиграл свой первый матч за сборную в командном турнире, потерпев до этого три поражения.

Напомним, что одиночные встречи в Тунисе должны были состояться в субботу, однако были перенесены на сегодня из-за дождя.

На решающий пятый матч заявлены Виталий Сачко и Моэз Эшарги.

 
Фото: ФТУ.
btu.org.ua

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