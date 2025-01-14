Australian Open. Людмила Киченок выступит в смешанном парном разряде

Украинская теннисистка сыграет на турнире в миксте в рамках Открытого чемпионата Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$716,750

Действующие чемпионы: Се/Зелиньски (Китайский Тайбэй/Польша)

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Людмила Киченок и Садио Думбия во второй раз сыграют вместе. В прошлом году теннисисты уступили на старте US Open.

В первом круге турнира в Мельбурне украинско-французский дуэт встретится с третьими сеяными – австралийкой Эллен Перес и Кевином Кравицем из Германии.



Фото: USTA.

btu.org.ua