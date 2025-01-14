Australian Open. Людмила Киченок выступит в смешанном парном разряде

Украинская теннисистка сыграет на турнире в миксте в рамках Открытого чемпионата Австралии
Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$716,750
Действующие чемпионы: Се/Зелиньски (Китайский Тайбэй/Польша)
Сетка турнира: смешанный парный разряд
Людмила Киченок и Садио Думбия во второй раз сыграют вместе. В прошлом году теннисисты уступили на старте US Open.
В первом круге турнира в Мельбурне украинско-французский дуэт встретится с третьими сеяными – австралийкой Эллен Перес и Кевином Кравицем из Германии.
Фото: USTA.
btu.org.ua