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Футбол

Лацио уволил дрессировщика орла после скандального поста полового органа после операции в соцсетях

Клуб в шоке

Лацио уволил дрессировщика орла после скандального поста полового органа после операции в соцсетях

Footitalia

    • "Лацио" вынужден был уволить работника, который отвечал за традиционный полет орла над стадионом перед каждым домашним матчем, Хуана Бернабе.

    Причиной такого решения стал скандальный пост в социальных сетях, где мужчина опубликовал фотографию своего полового органа после операции.

    "С удивлением увидев фото и видеоизображения господина Хуана Бернабе и прочитав заявления, которые их сопровождали, клуб объявляет о немедленном расторжении контракта", – говорится в заявлении.

    Добавим, что Хуан за несколько дней до своего увольнения объяснил причину операции:

    "Это было сделано, чтобы улучшить мою сексуальную активность. Моя эрекция естественная, но с этим устройством я могу нажать кнопку, которая позволяет контролировать эрекцию и ее продолжительность", – заявил мужчина.

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