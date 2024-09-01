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Футбол

Примера. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Наконец-то Мбаппе

Выстраданная победа “Сливочных”

Примера. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Наконец-то Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

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    • Теперь поняли, почему "Кривбасс" провалился против "Бетиса"? Даже на "Бернабеу" севильцы на равных бились за результат больше часа, они сильны.

    Со старта команда Мануэля Пеллегрини включила очень высокий темп, прессинг — и здорово мешала Мадриду играть свой футбол.

    Лучший момент у гостей имел Абде, но головой промазал с убойной позиции. "Реал" ответил на это шансами Милитао (вратарь) и Мбаппе, которому хронически не везло в завершении. Как итог – "Бернабеу" провожал своих на перерыв свистом.

    Другое дело, что темп, взятый "Бетисом", команда никак не могла поддерживать все 90 минут, это было понятно, и Пеллегрини настаивал, что нужно атаковать — видимо, желал получить гандикап перед неминуемым штурмом от "Сливочных". Но не вышло.

    Почему? Иско травмирован, Фекир, Айосе и Виллиан Жозе уехали, а те, кто остались, свои моменты запороли — прежде всего, речь о Сабали и Виторе Роке.

    "Реал" же ожидаемо наращивал давление с каждой минутой, и глобально заработал два пенальти, но арбитр все игнорировал. Также был удар Винисиуса в штангу и ужасное добивание от Килиана.

    В тот момент показалось даже, что Мбаппе и сегодня промолчит, но на 67-й минуте Феде Вальверде выдал такой пас пятой, что даже все невезение мира не могло помешать французу забить первый гол в Ла Лиге.

    Ну, а дальше уже дело техники — контратака, пенальти, и с точки Мбаппе забил второй.

    Спору нет, это очень поможет ему в дальнейшем. В таблице же у "Реала" 8 очков, у "Бетиса" – 2.

    4-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

    "Реал Мадрид" – "Бетис" – 2:0

    Голы: Мбаппе, 67, 75 (с пенальти)

    "Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди (Браим Диас, 65) — Вальверде, Чуамени, Себальос (Фран Гарсия, 65) — Родриго (Эндрик, 89), Мбаппе (Модрич, 84), Винисиус

    "Бетис": Руи Силва — Сабали, Льоренте, Натан, Перро — Рока, Карвалью (Кардосо, 57) — Родри (Диао, 72), Форнальс (Лосада, 83), Абде (Хуанми, 82) — Руибаль (Витор Роке, 57)

    Предупреждения: Винисиус, 60, Карвахаль, 65

    www.ua-football.com

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