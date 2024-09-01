Шакур Стивенсон сообщил, кто бы победил в прайме: Тайсон или Леннокс Льюис

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон поделился прогнозом на гипотетический бой праймовых легенд бокса – американца Майка Тайсона и британца Леннокса Льюиса.

«Майк Тайсон победил бы. Конечно, Леннокс Льюис был зверем, но эта сила Майка… Я не знаю, смог бы Льюис справиться с праймовым Тайсоном», – сказал Стивенсон.

Отметим, что в 2002 году Льюис победил Тайсона нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Стивенсон поделился прогнозом на гипотетический бой между американцем Джервонтой Дэвисом и украинцем Василием Ломаченко.

sport.ua