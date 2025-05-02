Даниэль ДЮБУА: «Как Усик собирается это выдержать?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Британский боксер Дюбуа заверил свои фанатов, что выиграет этот поединок.

«Я буду в десять раз лучше, чем был в первом бою с Усиком. Вы увидите мою новую версию. Это будет улучшенный Дюбуа. Я буду лучше, чем в бою с Джошуа. Вы увидите машину. Я буду злой.

Как Усик выдержит мою мощь? Я не могу дождаться этого. Я заберу все пояса и отомщу Усику», – сказал Дюбуа

В первом поединке Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде в 2023 году.

sport.ua