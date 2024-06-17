Джервонта раздавил Мартина. Теперь Ломаченко и Шакур?

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В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе произошло противостояние за титул WBA в легком весе (до 61,2 кг) между американцами Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 КО) и Фрэнком Мартином (18-0, 12 КО). Претендент принялся с первых секунд доказывать, что ему зря не давали шансов.

Но, как и в случае предыдущих соперников Джервонты, этого сделать не удалось. Джервонта переехал Мартина. Хотя сначала только ходил за ним по кругу

Джервонта Дэвис стал полноценным чемпионом WBA недавно. Да, как бы это ни удивляло многих, до недавнего времени Дэвис формально не был чемпионом. У него был «регулярный» пояс, который не делал его полноценным чемпионом. Полноценный по версии WBA – это суперчемпион.

Таким чемпионом был Девин Хейни в период своего абсолютного чемпионства в легком весе. После очередной победы Девину нужно было решать – проводить крайне рискованный поединок или нет. Соперником должен был стать Шакур Стивенсон.

Хейни пошел дальше – в первый полусредний вес, а свои титулы оставил вакантными. За WBC отбоксировал Шакур Стивенсон и стал чемпионом. За WBO – Денис Беринчик, наконец завоевавший пояс в поединке против Эмануэля Наваррете. За IBF боксировали Василий Ломаченко и Джордж Камбосос – победителем вышел боксер из Белгорода-Днестровского. А титулом WBA сразу завладел Джервонта Дэвис – ему просто отдали этот пояс, потому что он и так был ближе всех к полноценному поясу.

Поединок против Фрэнка Мартина был первой защитой этого титула. И не сказать, чтобы американца воспринимали как по-настоящему серьезного оппонента. Все понимали, что Фрэнк – хороший боксер. Но при всем этом Джервонта числился тотальным фаворитом.

И здесь сложно было спорить. Все же Дэвис имел гораздо больше крупных боев. Он боксирует регулярно против крепких соперников, соперничает за титулы и является главным боксером вечеров. Для Мартина это было в новинку.

Однако стартовал Фрэнк хорошо. Он начал активно двигаться по рингу и постоянно держать Дэвиса под ударами. Джервонте явно было некомфортно. Он, конечно, прессинговал оппонента, поджимал, но в основном принимал удары на блок или себя и продолжал давление.

Такой бокс — не новость для Дэвиса. Но Мартин проводил действительно замечательные три раунда. В какой-то момент даже показалось, что Джервонте тяжело подстроиться под соперника. Тот габаритный, быстрый и очень подвижный. Чемпион на его фоне смотрелся боксером, который просто ходит по кругу и не может достать.

Но со временем все выравнялось. Джервонта бил по корпусу. Постоянно при сближении работал туда, чтобы замедлить визави. А еще контратаковал, как только соперник пытался атаковать.

Скорости Дэвиса хватало, чтобы успевать попасть по оппоненту. Точности и жесткости – чтобы сделать это больно. Это приводило к тому, что претендент сначала стал более осторожным, а затем потерял в активности.

После боя Джервонта признался, что все так и планировал. Он собирался идти вперед, давить и ждать, пока оппонент устанет, потому что «знал, что он устанет». Дэвис еще и помог сопернику устать постоянными сильными ударами по корпусу и вразрез.

Во второй половине боя доминировал уже чемпион. Он легко сближался и долго сильно бил. Буквально так – подходил и сильно бил.

Так пришел и нокаут. Джервонта сильно бил, пока Мартин не сломался. Фрэнк застоялся у канатов в углу. А это фактически то же самое, что подписать себе приговор в бою против такого нокаутера.

Конечно, Дэвис нашел свой удар. Сначала фирменный апперкот. Затем еще один удар для добивания. Нокаут в 8 раунде. Это четвертый нокаут Джервонты подряд.

Что теперь?

Дэвис может выбирать. Он сейчас боксер номер один в легком весе. Ломаченко уже не суперзвезда, при всем уважении к его спортивным достижениям. Шакур Стивенсон нуждается в реанимировании после странного боя против Эдвина Де Лос Сантоса. На Беринчика обращают слишком мало внимания.

Дэвис говорит, что пора надрать задницу Василию Ломаченко. Но эти разговоры продолжаются уже около семи лет. Поэтому поверим, когда увидим в ринге.

Та же история и с Шакуром. Тренер Дэвиса не в восторге от идеи боя против Стивенсона – потому что того сложно поймать. Да и сам Джервонта хочет этого боя скорее, потому что так нужно, чтобы доказать, что ты – лучший, а не потому, что это прямо тот бой, в который нужно заходить для шоу.

Но не удивляйтесь, если следующим оппонентом Джервонты станет не чемпион. Это будет не в первый и не в последний раз. Потому что он диктует условия и может решить, что сразиться с чемпионом все еще невыгодно.

sport.ua