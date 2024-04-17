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Папа Римский Франциск благословил пояс WBC, за который будут биться Александр Усик (21–0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

«У Папы Франциска есть фонд. Я узнал, что существует программа под названием «Футбол с ценностями». Я предложил Папе создать «Бокс с ценностями». Он согласился и сразу же увлекся боксом. С этого дня мы проводим множество акций, тренировок для тысяч людей во всем мире.

Я принес пояс, он благословил и подписал его. Папа подписал одну сторону и сказал, что я должен подписать другую, иначе боец подумает, что я болею за кого-то одного. У него нет победителя. Он с нетерпением ждет 18 мая.

Папа сравнил кобру и мангуста. Мангуст – маленький, королевская кобра – самая страшная змея, и все же мангуст ее побеждает. И он приводит эту аналогию, говоря, что в жизни иногда нужно знать свои слабости и сильные стороны, использовать их и всегда знать слабости своего врага», – сказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

ФОТО. Папа Римский благословил пояс WBC перед мегафайтом Усика и Фьюри

sport.ua