Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Бывший чемпион мира Джозеф Паркер рассказал об отношениях с британским супертяжеловесом Диллианом Уайтом.

«Единственный соперник, который мне действительно не нравился, – это Диллиан Уайт. Иногда мы в хороших отношениях, а иногда – нет. Я не понимаю, в чем дело: он то поднимается, то падает.

После его последнего боя с Мозесом Итаумой я ему звонил – поговорили. Но иногда он присылает грубые сообщения: я спрашиваю «Как дела?», а в ответ он посылает меня на три буквы. Бывало, что мне хотелось ему выбить челюсть, а иногда я думал, что в нем есть и хорошая сторона. Он непостоянен, но сейчас, кажется, мы друзья, — сказал Паркер.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

