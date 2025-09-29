В Pirelli предвидят один пит-стоп в Сингапуре

Сингапур, как напоминают шинники Pirelli, находится всего в 140 км севернее экватора, поэтому ничего удивительного, что климат там жаркий и влажный. Показатели последней в этих краях обычно превышают 70%, а температуры зимой и летом примерно одинаковые, в пределах 24-31 градуса.

Поэтому в дни сингапурского уик-энда серьёзные нагрузки испытывают и люди, и техника, а извилистый характер трассы лишь добавляет трудностей. Впрочем, гонка проходит уже в тёмное время суток в условиях искусственного освещения, и жара к вечеру немного спадает.

На этот этап сезона итальянская компания привезла резину тех же составов, что и год назад, т.е. самым жёстким будет C3, C4 используется в качестве Medium, а в роли Soft выступает C5.

Как явствует из пресс-релиза Pirelli, посвящённого предстоящему Гран При, расчёты показали, что новый состав C6, а он самый мягкий, на трассе Марина-Бей применять не получится, поскольку в её 19 поворотах слишком велики и физические нагрузки, и термические, что может привести к перегреву шин.

Именно воздействие высоких температур по ходу гонки становится главной причиной интенсивной деградации резины. В том числе поэтому для воскресной гонки больше всего подходит резина Hard и Medium, хотя нельзя исключать, что кто-то из гонщиков попытается стартовать и на самых мягких шинах, которые обеспечивают наиболее эффективное сцепление.

Несмотря на некоторую корректировку конфигурации кольца, произведённую два года назад и направленную на повышение вероятности обгонов, эти манёвры на сингапурской трассе остаются достаточно редким явлением. Но теоретически возможным, если на одной машине будет стоять относительно новый комплект резины, а на второй – порядком изношенный, поскольку разница в скоростях при этом будет довольно значительная.

В 2024 году лишь двое гонщиков предпочли стартовать на мягких шинах, четверо – на жёстких, а на машинах остальных стояла резина состава Medium. Кстати, та гонка была редкой для Сингапура, поскольку вообще не прерывалась появлением автомобиля безопасности, что позволило 17 гонщикам преодолеть дистанцию с единственным пит-стопом.

При этом Карлос Сайнс, стартовавший на комплекте Medium, побывал в боксах на 13 круге, после чего ехал до самого финиша на жёстких шинах, которые выдержали 49 кругов, что стало своего рода рекордом той гонки.

Разрабатывая тактические схемы, команды в этом году будут учитывать тот факт, что лимит скорости на пит-лейн повышен с 60 до 80 км/ч, т.е. суммарные потери времени на пит-стопе несколько сократятся.

Асфальтовое покрытие сингапурского кольца довольно гладкое, его абразивность на очень низком уровне, но участки, на которые нанесена характерная для городских трасс разметка, под дождём становятся очень скользкими, а осадки в этих краях никогда исключать нельзя.

При этом зон вылета там очень мало, барьеры находятся вплотную к трассе, поэтому там лучше не ошибаться, ибо это приводит к серьёзным последствиям.

