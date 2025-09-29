Пекин. Чжэн Циньвэнь не доиграла матч третьего круга, Швёнтек и Наварро поспорят за место в четвертьфинале

На турнире WTA 1000 в Китае завершились матчи третьего круга



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Камила Осорио (Колумбия) 6:0 (отказ)

Эмма Наварро (США, 16) – Лоис Буассон (Франция) 6:2, 1:0 (отказ)

Марта Костюк (Украина, 23) – Александра Саснович (-, Q) 6:4, 6:2

Джессика Пегула (США, 5) – Эмма Радукану (Великобритания, 30) 3:6, 7:6(9), 6:0

Мирра Андреева (-, 4) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:4, 6:1

Сонэй Картэл (Великобритания) – Майя Джоинт (Австралия) 6:3, 6:2

Анастасия Потапова (-) – Зейнеп Сёнмез (Турция) 6:3, 7:5

Линда Носкова (Чехия, 26) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) 6:4, 3:6, 3:0 (отказ)

Ига Швёнтек и Эмма Наварро проведут вторую очную встречу в этом году. В январе полька была сильнее в их противостоянии в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

Сонэй Картэл во второй раз сыграет в четвертом круге турнира WTA 1000. В этом сезоне британка в статусе “лаки лузера” дошла до этой стадии в Индиан-Уэллс. Дальше Картэл встретится с пятой ракеткой мира Миррой Андреевой, и для нее это будет третий матч с соперницей из топ-5.

Линда Носкова (№27 WTA) записала в свой актив десятую победу над теннисисткой, входящей в топ-10 рейтинга, и впервые это случилось после отказа соперницы.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua