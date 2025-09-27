Джессика Пегула: “Очень рада начать азиатскую серию, и старт получился удачным”

Седьмая ракетка мира Джессика Пегула пообщалась с медиа после своей победы над Айлой Томлянович в матче второго круга на турнире WTA 1000 в Пекине



О начале азиатской серии

“Я была вдохновлена, очень хотела сыграть в Кубке Билли Джин Кинг на прошлой неделе в Шеньчжене. Это был своего рода перезапуск: другой формат, командная игра, возможность быть здесь в компании девушек, с которыми дружишь, тренируешься и соревнуешься. Это помогло переключиться. Было очень весело и приятно. Мы приехали на неделю раньше, уже привыкли к часовому поясу – и это реально помогло. Я сыграла несколько матчей там, приехала сюда готовой. Очень рада начать азиатскую серию, и старт получился удачным. Конечно, довольна сегодняшней победой. Но да, впереди еще долгий отрезок сезона до конца года”.

О поддержке китайских болельщиков

“Почувствовала ли я, как выросла моя популярность в Китае? Да, в этом году я почувствовала это еще сильнее. В прошлом году было похоже, но сейчас значительно больше. У меня даже появилось прозвище. Они очень креативны, много исследуют, придумывают интересные вещи. Не знаю, почему именно в этом году ощущается иначе. Возможно, постепенно появляется больше болельщиков. Или, возможно, я сама начала больше это видеть. Но это действительно приятно – я чувствую поддержку значительно сильнее”.

О записи подкаста вместе с другими американскими теннисистками и подругами

“Мы с девочками решили, что стоит начать сейчас, пока мы все еще играем. Это что-то веселое вне корта. Сначала думали, что это будет сложно организовать, но оказалось проще, чем мы ожидали. Первая запись получилась очень легко. Мы поняли, что можем это делать. Для слушателей это ощущается как телефонный разговор с нами, или как будто мы сидим вместе за кофе или вином. Для нас это тоже терапия – говорить о жизни в Туре, о том, что фанаты обычно не видят. Отзывы были отличными, люди действительно ценят это. Для меня это приятный опыт, особенно когда делаешь это с друзьями. Мы многому учимся, но в то же время получаем удовольствие”.



