Шовлин: Мы должны помочь Кими справиться с прессингом

Результаты Кими Антонелли в дебютном сезоне в Формуле 1 нельзя назвать стабильными, хотя на недавнем азербайджанском этапе чемпионата он выступил вполне достойно, показав 4-е время в квалификации и заняв 4-е место в гонке.

Но, например, Гран При Нидерландов, проходивший сразу после летнего перерыва, он закончил за пределами призовой десятки, и вообще уик-энд в Зандфорте для него начался с того, что в пятницу он вылетел с трассы в первой же тренировке. Однако теперь выяснилось, что это была не вполне его вина.

Говоря о нестабильной форме 19-летнего итальянца, Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes, признал, что на результаты Антонелли повлияли проблемы, связанные с некорректной работой симулятора, установленного на базе команды в Брэкли.

«Перед Зандфортом Кими приехал на базу, чтобы провести сессию на симуляторе, но у нас были определённые проблемы, – цитирует Шовлина RacinNews365. – Это означало, что у него не было возможности нормально готовиться, после чего он допустил ошибку в первой тренировке, и я думаю, что часть ответственности за это мы должны взять на себя.

В начале сезона Кими довольно неплохо проявил себя, оправдав связанные с ним ожидания – талант вполне позволяет ему выступать в Формуле 1 за Mercedes. При этом нет сомнения, что после периода неважных выступлений, когда ему не удавалось зарабатывать очки столь же активно, как это делал Джордж Расселл, он почувствовал, что прессинг усилился, и наша задача состоит в том, чтобы помочь ему справиться с этим прессингом.

Для этого мы в последнее время сделали более интенсивной его программу, стараемся пробовать различные подходы, чтобы помочь ему правильно готовиться к оставшимся гонкам сезона, и просто продолжаем всё тщательно анализировать, чтобы добиться нужного результата.

С каждой очередной гонкой Кими будет выступать всё лучше. В случае с молодыми гонщиками мы часто видим, что в своём втором сезоне, уже во второй раз приезжая на трассы чемпионата, они делают большие шаги вперёд,.

На некоторых из этих трасс Антонелли либо никогда не выступал раньше, либо гонялся там на технике молодёжных серий, а сейчас ему приходится соревноваться с профессионалами, у которых многолетний опыт в Формуле 1. В общем, новичкам всегда приходится непросто. Но, как я уже сказал, мы продолжим анализировать наши рабочие процессы, связанные с подготовкой, и будем их корректировать, пока не добьёмся нужных результатов».

