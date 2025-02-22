Тото Вольфф: В этом был весь Ники Лауда…

В день рождения Ники Лауды его старинный друг и соотечественник Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, поделился одной историей, связанной с памятью об этом великом гонщике.

Тото Вольфф: «Когда я думаю о Ники, сразу вспоминается очень много замечательных моментов, с ним связанных, но если выбрать какую-ту одну историю, то произошла она, когда мы вместе возвращались из Сузуки в Вену, с Гран При Японии, где наша команда выиграла чемпионат.

Но сначала надо немного пояснить контекст: Ники всегда говорил, что у него нет друзей. Объяснял он это так: “Когда и если у меня будут настоящие проблемы, например, если я упаду в обморок и не смогу никому позвонить, то мне уже никто не поможет”.

Итак, мы сидели в самолёте, после взлёта нам подали ужин, и тут Ники сказал: “Ты же знаешь, что у меня нет друзей”.

Я ответил, что знаю, это не новость, ведь он это постоянно всем говорил. Тогда он продолжил: “Но если бы было такое понятие, как наполовину друг, то для меня им был бы ты”.

И тут я заметил в уголке его глаза маленькую слезинку и подумал: “Неужели Ники Лауда может расчувствоваться и позволить себе такие эмоции? Не могу в это поверить!”

Дело в том, что Ники был очень рациональным, логически мыслящим человеком. Но он тут же добавил: “Стоп-стоп-стоп, развивать эту тему не будем. Я просто хотел сказать, что даже если упаду в обморок и не смогу до тебя дозвониться, ты для меня всё равно останешься наполовину другом”.

Слышать это было очень приятно, потому что я понимал: это настоящая похвала, равнозначная признанию: “Ты мой друг”. В этом был весь Ники Лауда, он выразил это по-своему, и этот очень дорогой для меня момент останется в моей памяти навсегда».

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