ВИДЕО. Усик прибыл на скромную арену в Эр-Рияде на большое шоу бокса

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Вечером, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом.

Главное событие: бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым (21–0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23–1, 12 КО).

Изначально событие должно было пройти на Kingdom Arena (25 тысяч зрителей), но из-за боязни пустых трибун организаторы перенесли шоу на Venue Riyadh Season (6 тысяч).

Украинский боксер Александр Усик уже прибыл на Venue Riyadh Season. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях. А вчера, 21 февраля, украинец побывал на матче Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии по футболу.

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ФОТО. Усик прибыл на скромную арену в Эр-Рияде на большое шоу бокса

sport.ua