Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй принял участие в интересном опросе и выбрал единственного боксера, который превзошел Александра Усика.

GOAT: Мухаммед Али.

Легенда: Александр Усик, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Джордж Форман.

Великий: Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua