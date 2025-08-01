Усик назвал будущего чемпиона после себя

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выразил уверенность в том, что британец Даниэль Дюбуа имеет все шансы стать новым чемпионом мира в будущем. Усик считает, что у 27-летнего боксёра есть потенциал для достижения высоких результатов, если тот продолжит усердно тренироваться. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Дюбуа станет чемпионом? Конечно, почему бы и нет. Он ещё молод, ему всего 27 лет. Если Даниэль продолжит работать, я уверен, что он снова сможет завоевать титул», — отметил Усик в своем интервью.

Напомним, что 19 июля 2025 года на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошел реванш за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Усик победил в пятом раунде, нокаутировав британца и во второй раз став абсолютным чемпионом мира.

Напомним, мы также писали о том, что Льюис прокомментировал скандальную вечеринку Дюбуа.