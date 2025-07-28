Льюис прокомментировал вечеринку Дюбуа перед боем

Экс-чемпион мира по боксу Леннокс Льюис выразил свою поддержку Данниелю Дюбуа после скандала, связанного с вечеринкой британца перед его боем с Александром Усиком. Про єто сообщает редакция euro.com.ua.

Льюис защищает Дюбуа: «У каждого своя подготовка»

В интервью The Sun Льюис поделился своим опытом подготовки к боям, подчеркнув, что у каждого боксера свои методы и ритуалы. Он признался, что перед поединками часто спал, чтобы быть максимально отдохнувшим. Легендарный боксер отметил: «У каждого своя подготовка. Обычно боксеры смотрят, как себя вели предыдущие чемпионы, и повторяют их. Я просил команду выгнать всех из раздевалки, чтобы меня никто не беспокоил. Официальные лица или фанаты приходили за автографами, а им говорили: “Нет, пока он не проснется”. Как только я просыпался — это был новый день. Я был готов, я был в бою».

Льюис также объяснил, что сон перед боем помогает ему расслабиться и настроиться на победу. «Когда я могу спать перед боем — это значит, что я максимально расслаблен. Нет смысла ходить туда-сюда по раздевалке или тяжело дышать — это не для меня. Я сплю, расслабляюсь и выхожу на ринг», — добавил он.

Скандал вокруг Дюбуа: вечеринка перед реваншем

Напомним, что перед реваншем с Усиком Данниель Дюбуа оказался в центре скандала из-за вечеринки, устроенной его отцом Стеном за несколько часов до боя. Этот инцидент вызвал волну обсуждений в боксе, так как многие посчитали, что такие действия перед важным поединком неприемлемы.

В результате Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе во второй раз.

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