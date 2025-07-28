Челси близок к подписанию Гато и Симонса из Нидерландов

Лондонский Челси активно работает над усилением состава и уверен в подписании двух ключевых игроков сборной Нидерландов: левого защитника Аякса Йоррела Гато и левого полузащитника Лейпцига Хави Симонса. Об этом сообщил знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Гато и Сімонс: новые усиления для Челси

Руководство Челси уверено в успешном завершении сделок с обоими игроками, и переговоры продолжаются. В частности, переговоры с Аяксом по Гато достигли значительного прогресса, и сделка находится на завершающем этапе. Ожидается, что 19-летний защитник перейдет в лондонский клуб за 35 миллионов евро, согласно оценке Transfermarkt. В прошлом сезоне в Эредивизи Гато провел 31 матч, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач.

Что касается Хави Симонса, то его переход также находится на стадии согласования. Челси ведет переговоры с Лейпцигом по поводу суммы трансфера и деталей соглашения. Симонс, по данным Transfermarkt, оценивается в 70 миллионов евро. В сезоне 2024/25 он провел 33 матча за Лейпциг, забив 11 голов и отдал 8 ассистов.

Симонсы и Гато: перспективы для Челси

Ожидается, что оба игрока значительно усилят состав Челси. Симонс, который сам выразил желание перейти в Челси, станет важным приобретением для лондонского клуба, учитывая его отличные результаты в Лейпциге. Гато, в свою очередь, укрепит левый фланг обороны и добавит команде молодости и энергии.

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