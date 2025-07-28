Аонишики близок к победе на Гранд-турнире по сумо

В японской Нагое завершился Гранд-турнир по сумо, в котором 21-летний украинец Данило Аонишики Явгушишин был близок к победе. В решающем поединке он встретился с Маэгаширой Котошохо, который одержал победу и стал чемпионом турнира. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Котошохо, занимавший до турнира 15-е место, показал результат 13 побед и 2 поражения. Данило завершил турнир с 11 победами и 4 поражениями. Если бы он победил в финале, то стал бы победителем турнира.

«После начального заряда моё тело просто двигалось естественно», — сказал Котошохо, комментируя победу. Аонишики, в свою очередь, отметил: «Моя карьера в сумо только начинается. Я хочу использовать свой опыт на следующем турнире. Мой главный соперник — это я сам».

Рекорды и достижения

Аонишики продолжает показывать отличные результаты, несмотря на поражение. Он также установил рекорд, победив Йокодзуну Хошьорю, что стало его первой золотой звездой «кинбоши». Ранее рекорд для этого достижения был 14 турниров, а Аонишики смог победить на 12-м.

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