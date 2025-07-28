«Динамо» проведет бесплатную трансляцию матча с Хамруном

Киевское «Динамо» объявило, что матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с мальтийским клубом «Хамрун Спартанс» будет доступен для просмотра бесплатно в прямом эфире. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Трансляция матча: когда и где смотреть?

Как и в случае с первым матчем, встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на каналах «2+2» и «Киевстар ТВ». В клубе подчеркнули, что такая инициатива — это жест благодарности болельщикам, чтобы все, независимо от обстоятельств, могли поддержать команду и увидеть стартовые игры в квалификации Лиги чемпионов. Трансляция начнется 29 июля в 21:00 по киевскому времени.

Матч пройдет в Люблине: ожидаемая победа «Динамо»

Ответный матч между «Динамо» и «Хамруном» состоится в Люблине на стадионе «Арена Люблин». Несмотря на то, что матч пройдет на нейтральном поле, для украинской команды он будет номинально домашним. В первом поединке «Динамо» одержало уверенную победу со счетом 3:0, и теперь команда настроена на успешное завершение квалификации.

Напомним, мы также писали о том, что «Динамо» приостановило работу на трансферном рынке.