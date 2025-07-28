Црвена Звезда — Линкольн: прогноз на матч Лиги чемпионов

29 июля 2025 года состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между сербской Црвеной Звездой и гибралтарским клубом Линкольн Ред Импс. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась уверенной победой Црвены Звезды с результатом 0:1. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Црвена Звезда: доминирование в Сербии

Црвена Звезда продолжает свою гегемонию на национальной арене. В прошлом сезоне команда набрала 100 очков в чемпионате, одержав 37 побед в 37 матчах. Это позволило сербам выиграть восьмой титул подряд, опередив Партизан на 27 очков. Кроме того, команда в пятый раз подряд выиграла Кубок Сербии, победив в финале Войводину с результатом 3:0. На данный момент Црвена Звезда уверенно продолжает серию побед, включая отличные результаты в первых матчах нового сезона.

Линкольн Ред Импс: успехи на гібралтарской арене

Линкольн Ред Импс продолжает доминировать в чемпионате Гибралтара. В прошлом сезоне команда завоевала седьмой титул за последние восемь лет. В 25 матчах Национальной лиги они набрали 66 очков и обогнали Сент-Джозефс по разнице забитых и пропущенных мячей. Однако в Кубке страны Линкольн остановился на стадии полуфинала, проиграв Мегпису. В первом раунде квалификации Лиги чемпионов Линкольн одержал победу над фарерским Викингуром с общим счётом 4:2.

Личные встречи: первая победа Црвены Звезды

До первой встречи команд в этом году не было официальных матчей между ними. Однако Црвена Звезда уверенно победила в первом поединке, и теперь они настроены завершить квалификацию с победой в ответной встрече.

Интересные факты

Црвена Звезда одержала 9 побед и сыграла вничью в последних 10 домашних матчах.

В первых трех официальных играх сезона Црвена Звезда забила 12 голов, пропустив лишь 2.

Линкольн является лучшей командой по количеству пропущенных голов в чемпионате Гибралтара — всего 7 голов в 25 матчах.

Прогноз на матч

Црвена Звезда остается фаворитом в этом матче. Команда уверенно победила в первом поединке и имеет преимущество перед Линкольном. Однако Линкольн доказал свою силу в квалификации и может составить конкуренцию.

Напоминаем, мы также писали про трансляцию матча Динамо – Хамрун.