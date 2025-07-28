Металлист 1925 подписал двух перспективных форвардов

Харьковский клуб Металлист 1925 продолжает усиление состава на новый сезон в украинской Премьер-Лиге. В результате активной работы на трансферном рынке клуб подписал двух перспективных легионеров из чемпионата Албании — Питера Итодо Манделлу и Батона Забергью. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Новые подписания: кто такие Манделла и Забергья?

Питер Итодо Манделла, 22-летний форвард из Нигерии, подписал контракт с Металлистом 1925 на сумму 1,1 миллиона евро. Манделла, ранее игравший за албанское Динамо из Тираны, стал одной из ярких звёзд клуба, забив 13 голов в 28 матчах в прошлом сезоне. Его ориентировочная стоимость составляет 1 миллион евро, и теперь он продолжит карьеру в Украине.

24-летний Батон Забергья, также игрок Динамо из Тираны, подписал контракт с Металлистом 1925. Количество деталей трансфера Батона остается неизвестным, но, как и Манделла, он впечатлил в чемпионате Албании, забив 12 голов в 36 матчах сезона 2024/25. Его ориентировочная рыночная стоимость также составляет 1 миллион евро.

Борьба за игроков: кто еще претендовал на форвардов?

Ранее сообщалось, что за подписаниями Манделлы и Забергьи вели борьбу и другие европейские клубы, включая загребское Динамо и Хайдук из Сплита. Однако именно Металлист 1925 предложил лучшие финансовые условия для обоих игроков, что и позволило харьковскому клубу завершить трансферы успешно.

Будущее «Металлиста 1925» и усиление атаки

Подписание двух талантливых форвардов подчеркивает амбиции Металлиста 1925 в сезоне 2025/26. Ожидается, что с Манделлой и Забергьей команда значительно усилит свою атакующую линию и будет бороться за высокие места в Премьер-Лиге Украины.

Напомним, мы также писали о том, что «Динамо» приостановило работу на трансферном рынке.