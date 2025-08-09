Ребров прогнозирует победу «Динамо» над Пафосом

12 августа состоится второй матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором кипрский «Пафос» примет киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского потерпели минимальное поражение в первом поединке (0:1). Про это сообщает редакция euro.com.ua

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказал свое мнение о перспективах «Динамо» во второй встрече этого противостояния:

«Что касается «Динамо», то команда легко прошла первый этап Лиги чемпионов и могла бы завершить второй раунд с «Пафосом» с более уверенным результатом, ведь в первом тайме было много хороших моментов. Но теперь предстоит вторая игра, и я уверен, что «Динамо» должно проходить этот соперника», – сказал Ребров.

Он отметил, что для успешного результата киевскому клубу нужно больше концентрации: «Я всегда говорю, что если ты хочешь выиграть матч, важно выигрывать борьбу в штрафной площади. Если мы проиграли в своей штрафной и не забили много голов в чужой, то рассчитывать на хороший результат будет трудно».

Если «Динамо» одержит победу над «Пафосом», то в следующем раунде Лиги чемпионов команда встретится с победителем пары «Лех» (Познань) — «Црвена Звезда». В первом матче сербский клуб одержал победу на выезде с результатом 3:1.

