Реал отпустил Рейниера в Атлетико Минейро бесплатно

Бразильский клуб Серии А «Атлетико Минейро» официально сообщил о подписании контракта с 23-летним атакующим полузащитником «Реала» Рейниером. Соглашение с новичком клуба рассчитано до конца 2029 года. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Рейниер перешел в «Атлетико Минейро» в качестве свободного агента. «Реал» согласился отпустить игрока бесплатно, но при этом сохранил 50% экономических прав на футболиста.

В январе 2020 года «Реал» приобрел Рейниера у «Фламенго» за 30 миллионов евро. Однако за основную команду «бланкос» бразильский игрок так и не сыграл ни одного матча, проводя время в аренде в дортмундской «Боруссии», «Жироне», «Фрозиноне» и «Гранаде».

