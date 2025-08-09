Фиорентина просит УЕФА изменить место матча с Полесьем

14 августа состоится второй матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся венгерский «Пакш» и житомирское «Полесье». В первом поединке подопечные Руслана Ротаня одержали уверенную победу, разгромив соперника со счетом 3:0. Победитель этой пары выйдет в 4-й квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с итальянской «Фиорентиной». Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Однако, накануне стало известно, что итальянский клуб столкнулся с проблемами, связанными с ремонтом на домашнем стадионе. «Фиорентина» не сможет провести домашний матч еврокубков на «Артемио Франки», так как на арене продолжаются ремонтные работы. В связи с этим клуб обратился в УЕФА с просьбой разрешить провести игру на стадионе «Сассуоло».

Если «Полесье» пройдет «Пакш», то в 4-м раунде квалификации Лиги конференций оно сыграет с «Фиорентиной» на стадионе «Мапей» в Реджо-Эмилии. Первый матч 4-го квалификационного раунда состоится 21 августа, второй — 28 августа.

