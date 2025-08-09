Маркевич о возвращении в сборную: «Ходил с надеждой»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, почему его не назначили главным тренером сборной Украины после отставки Андрея Шевченко в 2021 году. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

В интервью Маркевич признался, что действительно рассчитывал на возвращение в сборную. Когда Шевченко подал в отставку, ему сообщили, что он может занять пост главного тренера.

“Был период, когда мне дали гарантию, что, пока Шевченко работает, я должен ему помогать. Я был председателем Комитета сборных и действительно помогал, как мог. В отборе на ЧМ-2018 мы проиграли хорватам в Киеве — тогда уже начались проблемы”, — сказал Маркевич.

Когда Шевченко ушел, тренером сборной Украины должны были назначить Маркевича. “Мне позвонили вечером, чтобы я приехал в Киев. Павелко сказал: «Приезжай». Я приехал с надеждой, что меня назначат главным тренером. Но мне кажется, что что-то изменилось за ночь. Я не знаю, кто и как на это повлиял, но в итоге назначили Петракова”, — отметил тренер.

Маркевич также рассказал, что Павелко, по его мнению, человек с хорошим чувством юмора и воспринимал все с легкостью. “Я ему пару слов теплых сказал, он это точно запомнил надолго”, — добавил он.

Говоря о возможном возвращении в сборную, Маркевич отметил, что шанс был только четыре года назад. “Тогда я был психологически готов, хотелось работать. Я видел сильный потенциал у сборной, молодежь подрастала. Она и сейчас есть, в принципе”, — заключил тренер.

