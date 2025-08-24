Реал Сосьедад – Эспаньол: прогноз и где смотреть Ла Лигу

В субботу, 24 августа, на стадионе «Реале Арена» пройдет матч 2-го тура испанской Примеры, где встретятся Реал Сосьедад и Эспаньол. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало поединка — в 20:30 по киевскому времени. Трансляция для жителей Украины будет проходить на платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад

Команда из Сан-Себастьяна ещё недавно радовала болельщиков: выигрывала Кубок Испании, боролась за четвертое место в Ла Лиге и выходила в плей-офф Лиги чемпионов. Однако последние два сезона принесли спад. В прошлом чемпионате «сине-белые» набрали 46 очков и заняли лишь 11-е место, после чего клуб попрощался с тренером Иманолем Альгуасилем.

На смену ему пришел Серхио Франсиско, ранее работавший с молодежным составом. В новом сезоне «Сосьедад» вынужден обходиться без МартÍна Субименди, ушедшего в «Арсенал», но усилился Чалетой-Царом и Гедешем. Первый вышел в старте против «Валенсии», второй появился на замену, и их вклад помог сыграть вничью 1:1. Главной звездой вновь стал Такефуса Кубо, сравнявший счёт после быстрого гола соперников.

Эспаньол

Каталонский клуб вернулся в Примеру в 2024 году через плей-офф. В прошлом сезоне «Эспаньол» набрал 42 очка и занял 14-е место, всего на два балла опередив «Леганес», который вылетел в Сегунду.

Летом состав пострадал: основной вратарь Жоан Гарсия перешёл в «Барселону». Новички появились, но серьёзного впечатления не произвели. Тем не менее, команда Маноло Гонсалеса сумела стартовать с победы. Причем «Эспаньол» проигрывал «Атлетико» до 73-й минуты, но сумел переломить ход матча благодаря голам Рубио и Мильи на 73-й и 84-й минутах.

История встреч

В последних девяти очных матчах восемь раз побеждал «Реал Сосьедад». Причем серия побед басков длится уже пять игр подряд. «Эспаньол» выигрывал лишь однажды — в 2021 году.

Прогноз

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Однако эксперты советуют рассмотреть ставку на «Эспаньол» с форой +1. Коэффициент на такой исход оценивается в 1.60.

Напомним, мы также писали про трансляцию матча Металлист 1925 – Оболонь.