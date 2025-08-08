«Динамо» разгромило «Рух»: уверенная победа в УПЛ

Во Львове состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Рух» и «Динамо». Киевская команда подошла к игре после поражения от кипрского «Пафоса» в Лиге чемпионов, но это не помешало «бело-синим» продемонстрировать отличную игру. В этом матче команда Шовковского легко одержала победу с разгромным счётом 5:1, что позволило им уверенно разгрузиться перед решающим матчем в еврокубках. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

После стартового свистка «Динамо» быстро взяло мяч под контроль. Киевляне начали искать слабые места в обороне «Руха», и вскоре создали первый голевой момент. Буяльский вывел Герреро один на один с голкипером, но панамец пробил слишком слабо. Несмотря на это, «Динамо» продолжило доминировать, и в конце первого тайма открыло счёт. После углового Михавко, который в этом сезоне уже отличался в матчах с «Хамрун Спартанс», забил второй гол для своей команды.

Во второй половине встречи «Рух» пытался наладить атакующие действия, но всё пошло не по плану. После навеса Вивчаренко, Герреро не сумел поразить ворота, но мяч срезал Холод в свои собственные ворота, увеличив счёт в пользу «Динамо». Затем игра стала односторонней, и киевляне продолжили наращивать своё преимущество. Буяльский увеличил разницу в счёте после того, как был выведен на пустые ворота, а затем «Динамо» забило ещё два гола: Брагару замкнул точный прострел Герреро, а Яцик точно пробил после скидки от Брагару.

Несмотря на разгром, львовяне смогли забить гол престижа. Фал головой отправил мяч в угол ворот «Динамо». Этот гол, хоть и не изменил исход игры, был важным моментом для «Руха». Вдобавок, отметим дебют в составе «Руха» 15-летнего Олега Дзюринца, который появился на поле в последние минуты встречи.

Матч завершился уверенной победой «Динамо» с разгромным счётом 5:1. Теперь команда Шовковского сосредоточится на ответной встрече с «Пафосом» в Лиге чемпионов. В следующем туре «Динамо» предстоит гостевой матч с «Эпицентром», а «Рух» будет принимать «Оболонь». Несмотря на разгром, львовяне постараются вернуться в форму и достойно продолжить выступления в чемпионате.

