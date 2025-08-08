Челси – Байер: Трансляция и прогноз на товарищеский матч

8 августа на Стэмфорд Бридж состоится товарищеский матч, в котором «Челси» сыграет против «Байера». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция онлайн

Смотреть онлайн футбольную встречу можно на клубном канале Chelsea TV. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Челси

«Челси» провел успешный сезон с точки зрения спортивных достижений. Команда под руководством Марески заняла четвёртое место в АПЛ, вернувшись в Лигу чемпионов (хотя пятое место тоже было бы достаточно для этого). Также команда добилась успеха в Лиге конференций, а в клубном чемпионате мира разгромила ПСЖ в финале.

Однако, несмотря на успехи, активность клуба на трансферном рынке привела к некоторым санкциям, в том числе со стороны УЕФА. В настоящее время клуб в основном занят продажей игроков. За Мадуэке «Челси» получил 55 миллионов, а за Жоао Феликса, Петровича и Дьюсбери-Холла — около 30 миллионов за каждого.

Байер

«Байер» показал отличные результаты в позапрошлом сезоне, не потерпев ни одного поражения в Бундеслиге, завоевав серебряные медали, а также выиграв Кубок страны и дойдя до финала Лиги Европы. Однако в решающем матче Лиги Европы «Байер» проиграл «Аталанте», что омрачило успешный сезон.

В текущем сезоне команда, несмотря на стабильность, не смогла удержать первую позицию в Бундеслиге, уступив «Баварии», а в кубке Германии вылетела от «Арминии». Новый тренер — тен Хаг, которого недавно раскритиковали за разгромное поражение в первом матче от молодежки «Фламенго», но позже команда одержала победы над более серьезными соперниками.

Статистика личных встреч

Команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов в 2011 году, обменявшись победами на своих полях.

Прогноз

Несмотря на хорошие результаты «Байера», букмекеры ставят на победу «Челси». На своём поле команда Палмера, по мнению букмекеров, должна победить немцев в основное время. Вероятность такого исхода оценивается коэффициентом 1,71.

Напомним, мы также писали о том, что Карпаты продали все билеты на матч с Шахтером.