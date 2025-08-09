Почему Дюбуа не встал после удара Усика

Тренер британского боксера Даниэля Дюбуа, Дон Чарльз, наконец объяснил, почему его подопечный не смог подняться после удара Александра Усика в бою-реванше. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«Дюбуа не успел встать. Когда он наконец поднялся — рефери уже завершил бой. Он остановил бой до того, как я успел бросить полотенце. Многие спрашивают: “Почему он пошел в свой угол сразу после боя?” А куда ему было идти? Это его дом, там его люди», — сказал Чарльз.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло крупное боксерское шоу, главным событием которого стал бой-реванш за абсолютного чемпиона в супертяжелом весе: Александр Усик (Украина) против Даниэля Дюбуа (Великобритания). Усик одержал победу нокаутом в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

