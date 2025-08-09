Connect with us
Почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс

Тренер Дюбуа объяснил, почему Даниэль не встал после удара Усика

Тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз объяснил, почему его подопечный не смог встать после удара Усика в бою-реванше. Важные моменты боя и реакция тренера.

Тренер британского боксера Даниэля Дюбуа, Дон Чарльз, наконец объяснил, почему его подопечный не смог подняться после удара Александра Усика в бою-реванше. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«Дюбуа не успел встать. Когда он наконец поднялся — рефери уже завершил бой. Он остановил бой до того, как я успел бросить полотенце. Многие спрашивают: “Почему он пошел в свой угол сразу после боя?” А куда ему было идти? Это его дом, там его люди», — сказал Чарльз.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло крупное боксерское шоу, главным событием которого стал бой-реванш за абсолютного чемпиона в супертяжелом весе: Александр Усик (Украина) против Даниэля Дюбуа (Великобритания). Усик одержал победу нокаутом в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, мы также писали о том, что потенциальный соперник Усика проведет бой 16 августа.

