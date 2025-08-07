Мозес Итаума проведет бой с Диллианом Уайтом 16 августа

16 августа 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, организованный известными британскими промоутерами Эдди Хирном и Фрэнком Уорреном. Одним из самых ожидаемых поединков шоу станет встреча в супертяжелом весе между британцем Мозесом Итаумой и его соотечественником, бывшим претендентом на титул чемпиона мира, Диллианом Уайтом. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Мозес Итаума (12-0, 10 КО), один из самых перспективных боксеров мира, встретится с опытным и амбициозным Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО). Этот бой обещает быть захватывающим, поскольку Итаума рассматривается как один из потенциальных соперников для абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Аравийский функционер Турки Аль-Шейх выразил заинтересованность в организации боя между Мозесом и Усиком, предлагая значительные финансовые условия.

Гонорар боксеров и бонусы

По последней информации, гонорар Мозеса Итаумы за участие в бою составит 2,5 миллиона долларов. Его соперник, Диллиан Уайт, получит гонорар в размере одного миллиона долларов. Дополнительно оба боксера смогут заработать бонусы от продаж платных трансляций (PPV). Уайт может получить еще один миллион долларов, а Итаума — 500 тысяч долларов.

Этот бой будет важным шагом для Итаумы на пути к новым вершинам в супертяжелом весе. Помимо того, что это интересный поединок для любителей бокса, он также может стать решающим в плане будущих боев с такими звездами, как Александр Усик. Время покажет, кто из этих боксеров окажется на высоте и добьется желаемого успеха.

