Челси выручил 200 млн фунтов на продажах игроков

Лондонский футбольный клуб «Челси» продолжает активно работать на трансферном рынке. Летом этого года клуб подписал множество новых игроков, укрепив свой состав. Но помимо покупок, «Челси» также сделал значительные продажи, заработав более 200 млн фунтов стерлингов. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Самые дорогие трансферы

Самой крупной продажей в летний трансферный период стал переход Нони Мадуэке в «Арсенал» за 48,5 млн евро. Эта сделка принесла клубу солидную сумму, став самой дорогой продажей «пенсионеров» этим летом.

Продажи игроков Челси этим летом

48,5 млн фунтов стерлингов — Нони Мадуэке, «Арсенал»

— Нони Мадуэке, «Арсенал» 28,0 млн фунтов стерлингов — Кирнан Дьюзбери-Холл, «Эвертон»

— Кирнан Дьюзбери-Холл, «Эвертон» 26,2 млн фунтов стерлингов — Жоау Феликс, «Аль-Наср»

— Жоау Феликс, «Аль-Наср» 25,0 млн фунтов стерлингов — Джордже Петрович, «Борнмут»

— Джордже Петрович, «Борнмут» 25,0 млн фунтов стерлингов — Лесли Угочукву, «Бернли»

— Лесли Угочукву, «Бернли» 20,0 млн фунтов стерлингов — Армандо Бройя, «Бернли»

— Армандо Бройя, «Бернли» 11,5 млн фунтов стерлингов — Матис Амугу, «Страсбур»

— Матис Амугу, «Страсбур» 11,0 млн фунтов стерлингов — Башир Гамфрис, «Бернли»

— Башир Гамфрис, «Бернли» 5,0 млн фунтов стерлингов — Кепа Аррисабалага, «Арсенал»

— Кепа Аррисабалага, «Арсенал» 2,0 млн фунтов стерлингов — Маркус Беттинелли, «Манчестер Сити»

Эти сделки позволили «Челси» значительно укрепить свою финансовую позицию, при этом клуб продолжает строить конкурентоспособную команду.

