Панатинаикос – Шахтер: прогноз матча квалификации ЛЕ

7 августа 2025 года в Афинах на Олимпийской арене «Спирос Луис» состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Шахтер» встретится с греческим «Панатинаикосом». Этот матч станет важным шагом на пути обеих команд к основному турниру, и мы постараемся проанализировать шансы каждой из них.

Где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Онлайн матч можно будет посмотреть на телеканале УПЛ-ТВ, доступном на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТВ».

Панатинаикос: проблемы с формой и кадровые потери

«Панатинаикос», в отличие от «Шахтера», начал свой новый сезон с квалификации Лиги чемпионов. В борьбе за место в групповом этапе Лиги чемпионов команда Руя Витории столкнулась с шотландским «Глазго Рейнджерс» и потерпела поражение. В Глазго «зеленые» уступили со счетом 0:2, а в ответной встрече в Афинах, несмотря на то, что они первыми открыли счет, матч завершился результативной ничьей.

Это поражение на фоне неготовности команды, особенно в оборонительной линии, сильно сказывается на настрое «Панатинаикоса». К этому матчу команда подошла после длительных тренировок, поскольку чемпионат Греции стартует лишь 23 августа. Есть и кадровые проблемы: важнейший игрок «Пао», капитан и нападающий Фотис Иоаннидис, из-за травмы может пропустить матч с «Шахтером». По сообщениям СМИ, он не сможет сыграть в ближайших играх.

Шахтер: уверенный старт и проблемы с составом

«Шахтер» в свою очередь начал свой путь в Лиге Европы с квалификации этого турнира. В первом раунде команда Арды Турана уверенно прошла финский «Ильвес», разгромив их с результатом 6:0, а в ответном матче сыграв ничью 0:0. На следующем этапе дончане столкнулись с более сложным соперником — турецким «Бешикташем», но и здесь они показали отличные результаты, одержав победу в двух матчах.

Перед игрой с «Панатинаикосом» «Шахтер» дебютировал в новом сезоне УПЛ, победив «Эпицентр» в непростом поединке. К сожалению, в составе «Шахтера» есть кадровые потери: из-за травмы матч пропустит ключевой полузащитник Кевин, а также маловероятно, что сыграет Траоре.

История встреч и статистика

«Панатинаикос» для «Шахтера» станет третьим клубом из Греции, с которым они встречаются в еврокубках. До этого украинская команда уже сталкивалась с «ПАОКом» и «Олимпиакосом», но с «Панатинаикосом» еще не играла ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

С учетом нынешней формы команд, можно отметить, что «Панатинаикос» пока не демонстрирует стабильных результатов, особенно в обороне, что дает определенное преимущество «Шахтеру», который продемонстрировал отличные игровые качества на предыдущих этапах квалификации.

Прогноз на матч

«Шахтер» выглядит фаворитом в этом поединке, несмотря на то, что матч пройдет на выезде. В отличие от «Панатинаикоса», команда Арды Турана показала более уверенную и организованную игру на ранних стадиях турнира. Проблемы с составом у обеих команд, но в целом «Шахтер» более готов к этому матчу. Прогнозируем победу украинского клуба с минимальным счётом 2:1.

Ожидаемые составы

Панатинаикос: Дронговский, Младенович, Едвай, Браун, Коцирас, Серин, Максимович, Бакасегас, Джуричич, Пельистри, Свидерский.

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Марлон, Невертон, Судаков, Бондаренко, Алиссон, Элиас.

