Сборная Украины по баскетболу проиграла Швейцарии 66:64

7 августа 2025 года сборная Украины по баскетболу стартовала в пре-квалификации чемпионата мира, встречаясь с командой Швейцарии. Эта игра стала важным испытанием для украинцев, которые стремились показать свою готовность к турниру, но, к сожалению, не смогли одержать победу. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Швейцарцы уже имели опыт игры в этом турнире, так как ранее проиграли сборной Словакии. С самого начала матча «сине-желтые» не смогли найти свою игру, и им было трудно реализовывать трехочковые броски. В первой четверти лишь Ковляр попал из-за дуги. Швейцарцы тоже допускали ошибки, но их игра выглядела более организованной. По итогам первой четверти команда хозяев ушла на перерыв с преимуществом в 4 очка.

Во второй четверти ситуация не сильно изменилась. Швейцарцы продолжали вести в счете, а сборная Украины пыталась сократить отставание, преодолевая собственные проблемы в атаке. Однако украинцы сумели впервые в матче выйти вперед, хотя и ненадолго. Игра оставалась напряженной, и судьба матча решалась в последней четверти.

В третьей четверти украинская команда показала улучшение в игре и немного уверенно действовала в атаке. После третьей четверти «сине-желтые» вели с минимальным преимуществом в 2 очка. Однако в финальной десятиминутке швейцарцы вновь захватили инициативу. Всё решилось за 21 секунду до конца игры, когда Дукоммун забил решающий трехочковый бросок. После тайм-аута Ткаченко сравнял счет, но швейцарцы ответили точным броском Фофаны, который прошел Ковляра и забил за шесть десятых секунды до сирены.

Сборная Украины начала пре-квалификацию с поражения, а 9 августа проведет домашний матч против сборной Словакии.

Чемпионат мира. Пре-квалификация. Второй раунд. Группа А

Швейцария – Украина – 66:64

(18:14, 12:13, 15:20, 21:17)

Швейцария: Мбала, Гранворка, Н.Рочак, Фофана, Т.Рочак, Солка, Мартин, Жорж, Анабир, Дукоммун, Пикарелли, Мамбо.

Украина: Тыртышник, Ткаченко, Бобров, Кравцов, Ковляр – стартовая пятерка, Сушкин, Санон, Бублик, Конев, Ковалев, Липовый, Сипало.

