Перед стартом своего 21-го сезона в НБА Крис Пол вернулся в Лос-Анджелес Клипперс

40-летний разыгрывающий занимает второе место по количеству передач и перехватов в истории НБА

Перед стартом своего 21-го сезона в НБА известный разыгрывающий Крис Пол вернулся в Лос-Анджелес Клипперс. На 40-летнего защитника претендовали Милуоки и Шарлотт, но тот выбрал Клипперс, за которых выступал с 2011 по 2017 год.

В свой старый-новый клуб Пол вернулся в статусе свободного агента и подписал контракт на один сезон, в течение которого получит 3,6 миллиона долларов.

Выбор в пользу Клипперс баскетболист объяснил желанием быть ближе к своей семье, которая обитает в Лос-Анджелесе.

Ранее играя за ЛАК, Пол пять раз участвовал в Матче всех звезд и пять раз был выбран в сборную всех звезд НБА, что является рекордом для клуба. Еще одно топ-достижение, вошедшее в историю Клипперс — его рекордныые 4023 результативные передачи.

Предыдущую кампанию ветеран провел в Сан-Антонио и принял участие во всех 82 матчах, став первым игроком, сделавшим это в своем 20-м или более позднем сезоне в НБА.

Пол, выбранный Нью-Орлеан Хорнетс под четвертым номером драфта в 2005 году и ставший Новичком года НБА в том сезоне, за свою карьеру сделал 12 499 результативных передач и совершил 2717 перехватов — ‘nj второй результат в истории Лиги в обеих категориях (в обоих случая Крис уступает Джону Стоктону).

В сезоне-2024/25 Клипперс пробились в плей-офф, но уже в первом его раунде уступили Денверу — 3:4.

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