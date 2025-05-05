Юта Михайлюка продлит главного тренера Харди до 2031 года

Руководство Джаз верит в наставника, несмотря на худший сезон в истории

Юта Джаз договорилась с главным тренером Уиллом Харди о продлении отношений до 2031 года.

Об этом сообщил владелец франшизы Райан Смит. Руководство Джаз верит в молодого наставника и его перспективы, несмотря на провальный сезон 2024/25.

37-летний Харди никогда не играл в баскетбол на профессиональном уровне. Уже в 22 года он устроился работать в Сан-Антонио Сперс, а с в 2015-м вошел в тренерский штаб Грега Поповича. Проработал в должности ассистента шесть сезонов, также помогал Поповичу в тренерском штабе сборной США, выигравшей золотые медали ОИ-2020. Сезон 2021/22 Уилл провел в качестве ассистента Име Удоки в Бостоне, дойдя вместе с Селтикс до финала НБА.

С 2022 Харди возглавляет Юту. Ни разу с трех попыток он не смог вывести команду в плей-офф, причем в результатах наблюдается регресс: 37 побед в первом сезоне молодого менеджера, 31 — во втором и лишь 17 — в третьем. Последний результат — худший в истории Юты. В минувшем сезоне НБА не было никого слабее нее.

Напомним, украинский защитник Святослав Михайлюк, ранее разминувшийся с Харди в Бостоне, присоединился к Юте летом прошлого года. В сезоне 2024/25 он был игроком ротации: 38 матчей (13 — в старте), в среднем — 20 минут на площадке. Украинец в составе Джаз набирал за игру 8.8 очков, совершал 2.4 подбора, выполнял 2.0 передачи.

Сейчас в НБА стартовала стадия четвертьфиналов. В них встречаются Кливленд — Индиана (счет в серии — 0:1), Оклахома — Денвер, Бостон — Нью-Йорк и Миннесота — Голден Стэйт.

Сезон 2025/26 стартует в октябре.

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