Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

В Нью-Йорке на Times Square состоялся долгожданный вечер бокса, главным боем которого стало противостояние американцев. Роландо Ромеро и Райан Гарсия выясняли отношения в бою за титул WBA в полусреднем весе. Сенсационно победу одержал Ромеро.

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон поделился впечатлениями от этого поединка.

«Я был в шоке от этого. Я не могу поверить. Он просто вырвал сердце из Райана. Как только он его отправил в нокдаун, Райан вообще не сопротивлялся… Я этого не ожидал. Я просто ожидал, что Райан действительно выложится на полную… Бой Хэйни и Ролли? Я хочу видеть, как лучший будет драться с лучшим… Ролли выиграл у Гарсии практически каждый раунд», – сказал Тайсон.

sport.ua