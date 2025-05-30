Premier Boxing Champions. Калеб Плант и Хосе Армандо Ресендис (справа)

31 мая в Лас-Вегасе, США, состоится первый в 2025 году поединок 32-летнего американца Калеба Планта (23–2, 14 КО). Соперником станет 26-летний мексиканец Хосе Армандо Ресендис (15–2, 11 КО), который не был самым ожидаемым вариантом для противостояния.

Особенно, если учитывать, что ждет Калеба дальше в случае победы.

Плант давно продал встречу, которая планируется после Ресендиса. Теперь нужно просто победить

История Калеба Планта выглядит очень по-разному. С одной стороны, у него был невероятно сложный старт профессиональной карьеры, когда занимался больной дочерью, которая вследствие заболевания умерла. Калеб проводил дни в больнице рядом с ней, потом тренировался, выступал и снова возвращался.

С другой, он довольно скандальный персонаж. И провокационный. То нальет пиво или какой-то напиток на Райана Гарсию. То подерется с Канело на дуэли взглядов – Сауль тогда говорил, что Плант оскорблял его маму, но верится в это не очень, ведь маму Калеба убил полицейский, о чем впоследствии вспоминал и сам американец.

У Планта – конфликты с половиной элиты своей и соседних категорий. С тем же Эдгаром Берлангой, хотя с этим парнем сложно не конфликтовать – он сам придумывает себе приключения. Альварес даже обращался к Планту, который спорил с Берлангой на пресс-конференции перед боем Эдгара и Сауля: «Калеб, друг мой. Не беспокойся. Я займусь им. Я сделаю это для тебя».

С Джермаллом Чарло у Планта тоже конфликт. Как-то в подтрибунном помещении, Калеб ударил американца. Это было быстро – перекинулись несколькими словами, быстрое сближение и пощечина. Чарло вообще ничего не успел сделать.

Именно ради этого противостояния и организовывается бой против Ресендиса. Чарло и Плант будут боксировать в одном вечере. Джермалл против Ламанны. Калеб – против Ресендиса. Если оба победят – встретятся в ринге позже.

Замысел замечательный, но зачем им такие соперники в рамках этого противостояния – непонятно. И еще с Ламанной куда ни шло – он похож по габаритам на Планта, тоже длиннорукий. Иногда может даже побоксировать, а не подраться.

Ресендис же – противоположность Чарло. Небольшой, агрессивный, силовой боксер. Все, что делает Хосе в ринге, – это атакует, атакует и атакует. Бьет очень много силовых, пытается забрать бой благодаря темпу и куче попаданий тяжелыми ударами.

Кроме того, Ресендис только что вышел на топовую оппозицию. Побил в 2023 году Джаретта Херда досрочно в 10-м раунде 10-раундового поединка. Однако по ходу боя доминировал, а не получил подарок из-за остановки противостояния. В дальнейшем уступил Элайдже Гарсии, который поймал мексиканца на вот этом напоре и нокаутировал.

Ресендис не похож на Чарло. Это, скорее, просто хороший поединок, чтобы зрителям было на что посмотреть, а Калеб не сидел без дела. Ну, и довольно опасный для Планта, хотя здесь все будет зависеть от него.

Это не похоже на прямую подготовку к Джермаллу. Если только прямой подготовкой не считать бой для поддержания себя в тонусе. С другой стороны, нам от этого не хуже, а даже лучше. Никаких тактических противостояний, сплошное шоу.

Кто фаворит?

Getty Images/Global Images Ukraine. Калеб Плант

Очевидно, большим фаворитом является Калеб Плант. Американец видел в профи в десятки раз больше соперника, имеет опыт и все еще не стар для ринга. Букмекеры оценивают его шансы на победу в 1.05. Шансы на победу Хосе Ресендиса оценивают в 10.00.

У этого противостояния две стороны. Одна – опыт и навыки Калеба Планта. Сильный боксер, хоть и не самый элитный в дивизионе. Канело в рекорде, Давид Бенавидес тоже. И не только. Просто вспомните, как он нокаутировал Диррелла.

В хороший день Плант может перебоксировать многих. Не всех, но многих. С тем же Бенавидесом было довольно конкурентно, пока Давид не прибавил в темпе и количестве ударов.

С другой стороны, молодой мексиканец способен держать высокий темп. Зажмет ли он Планта физически – вряд ли. Это все же не Бенавидес с его габаритами. Однако Ресендис может выбрасывать много, все это будут силовые. А Плант любит влезть в какую-то драку даже тогда, когда это не очень оправданно.

Конечно, это все очень теоретически. Даже в разменах Ресендис может оказаться хуже Планта. Все же Калеб еще и точный боксер. Он не такой активный, но, когда попадает, то удар чаще доходит до цели, чем наоборот. Да и нокаутировать он реально может многих.

Однако шансы у мексиканца будут. С разумным подходом к бою и сопернику и холодной головой – точно.

А если нет, то мы просто получим классное шоу. Все предыдущие поединки Планта – веселые. Этот не будет исключением.

1.05

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