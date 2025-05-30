Хоть и финишировали в зоне еврокубков. Клуб Серии А расторг контракт с наставником

"Фиорентина" объявила об уходе Раффаэле Палладино с должности главного тренера.

"Контракт, связывающий клуб с тренером Раффаэле Палладино и его персоналом, был расторгнут по обоюдному согласию", – говорится в сообщении пресс-службы "фиалок".

Примечательно, что 7 мая стороны продлевали трудовое соглашение до лета 2027 года.

Палладино возглавил "Фиорентину" в середине прошлого года. Ушедший сезон "фиалки" закончили на шестом месте в чемпионате Италии, выйдя в квалификацию Лиги конференций, а также добралась до полуфинала этого еврокубкового турнира.

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