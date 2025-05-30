Ролан Гаррос. Элина Свитолина против Бернарды Перы в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в третьем круге на Открытом чемпионате Франции. Матч против американки Бернарды Перы закроет игровой день на Court Simonne-Mathieu (начало ориентировочно в 17:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 30/05/2025): 511/266

Призовые за карьеру: $25,589,969



Дата рождения: 03/12/1994 (30 лет)

Место рождения: Задар, Хорватия

Рост: 176 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2022 – Budapest, Hamburg)

Высший рейтинг WTA: 27 (12/06/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 30/05/2025): 416/275

Призовые за карьеру: $4,723,088

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H2H: 1-0

2013 | Прага (ITF) | Грунт | R1 | Свитолина 6:1, 3:6, 6:4

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Зейнеп Сёнмез (Турция) 6:1, 6:1

R2: Анна Бондар (Венгрия) 7:6(4), 7:5

Бернарда Пера

R1: Лаура Зигемунд (Германия) 7:6(2), 6:3

R2: Донна Векич (Хорватия, 18) 6:2, 4:6, 7:6(4)

История на турнире

Элина Свитолина – 29/13 | Свитолина 14-й раз сыграет на Ролан Гаррос. Украинка четыре раза доходила до четвертьфинала соревнований (2015, 2017, 2020, 2023). В прошлом сезоне Свитолина остановилась на стадии 1/8 финала.

Бернарда Пера – 9/7 | Пера восьмой сезон подряд выступает на турнире в Париже. Два года назад американка смогла дойти до четвертого крга.

Выступления на грунте (на 30/05/2025):

Элина Свитолина – 148/77 (16/2 в этом году)

Бернарда Пера – 234/107 (5/6 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,12. На победу Бернарды Перы

предлагается коэффициент – 6,66 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета Ролан Гаррос)

Элина Свитолина – 25/8

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 11/5 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3, Мадрид – 1/2, Рим – 1/4

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 2/0

Бернарда Пера – 12/15

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 6/6 | Дубай – FQR, Индиан-Уэллс – R1, Майами – R2, Мадрид – R2, Рим – R1

WTA 500 – 1/2 | Чарльстон – R1, Страсбург – FQR

WTA 250 – 2/5 | Окленд – 1/4, Хобарт – R1, Сингапур – R1, Остин – R1, Руан – R1

WTA 125 – 1/1 | Пуэрто-Вальярта – R2

Billie Jean King Cup – 2/0

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, П, В, В

Бернарда Пера – В, В, П, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 62/34 | Свитолина в этом году уже девять раз играла против теннисисток из США и одержала шесть побед. Украинка выиграла на Australian Open у Кэролайн Доулхайд, в Индиан-Уэллс – у Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинс и Джессики Пегулы, а в Риме – у Хейли Баптист и Даниэль Коллинс, но проиграла там Пэйтон Стёрнс.

Бернарда Пера – 14/17 | Пера, начиная с 2020 года, десять раз играла против украинских теннисисток и выиграла три матча.

• Элина Свитолина проведет 623-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 404 победы (65%).

• Бернарда Пера проведет 219-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 97 побед (44%).

• Элина Свитолина проведет 149-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 104 победы (70%).

• Бернарда Пера проведет 49-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 20 побед (42%).

• Элина Свитолина 32-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (10-й раз в Париже). 19 раз Свитолина проходила эту стадию (6 раз на Ролан Гаррос).

• Бернарда Пера 6-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (2-й раз в Париже) и будет бороться за свой второй выход в 1/8 финала на турнире этой категории. Впервые ей это удалось также на Ролан Гаррос в 2023 году.

Победительница этого матча получит 265 000 евро призовых и 200 рейтинговых очков. Проигравшая – 168 000 евро призовых и 100 рейтинговых очков.

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btu.org.ua