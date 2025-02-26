Лугано. Сачко проиграл первому сеяному в стартовом матче в основной сетке

Украинский теннисист Виталий Сачко потерпел поражение в первом круге “челленджера” в Швейцарии



Лугано, Швейцария • 24 февраля – 2 марта • хард (зал) • €91,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виталий Сачко (№388 АТР) в первом матче в основной сетке «челленджера» в Лугано проиграл лидеру посева бельгийцу Рафаэлю Колиньону (№98 АТР) – 4:6, 5:7.

Поединок длился 1 час и 45 минут за которые украинский теннисист подал два эйса, допустил две двойных ошибки (у соперника – три эйса и пять двойных), сделал один брейк и проиграл три гейма на своей подаче. Сачко 22-й раз в карьере сыграл против теннисиста топ-100 и боролся за свою пятую победу в таких матчах.

За выступление в одиночном разряде в Лугано Виталий Сачко заработал 950$ призовых и 4 рейтинговых очка. Украинец продолжает выступление на турнире в парном разряде, где вчера вышел в четвертьфинал.

btu.org.ua