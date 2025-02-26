Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Сиренко

Известный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко оценил текущую ситуацию в супертяжелом весе.

«Что касается ситуации в хевивейте, то она достаточно напряженная, много интересных боев, неожиданных побед. Самый сильный по моему мнению конечно же Александр Усик, но появляются и молодые имена, например Мосес Итаума, довольно молодой и перспективный боксер», – сказал Сиренко.

Ранее украинский боксер Владислав Сиренко оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе, заявив, что пока Александру нет равных, но время берет свое.

sport.ua