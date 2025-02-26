Макс Ферстаппен: Сюрпризы были, но только приятные

Нет ничего удивительного, что оба гонщика Red Bull Racing по итогам первого дня тестов в Бахрейне оказались в первой десятке. Вполне логично, что Макс Ферстаппен был быстрее своего нового напарника, но и Лиам Лоусон тоже весьма позитивно оценил сделанное.

Макс Ферстаппен (3-й): «Если говорить о сегодняшней работе за рулём, то похоже, что всё неплохо. Сюрпризы были, но только приятные, и это хорошо. Мы пока не знаем, на какой темп способна машина, но всё работает нормально, и машина делает то, что мне нужно.

Всё под контролем, а в начале тестов мы можем лишь надеяться, что дела будут складываться именно так. Идёт постоянный процесс сбора информации, мы пробуем различные варианты настроек, и эта работа продолжится.

Задача не в том, чтобы проехать идеальный круг, а в том, чтобы выполнить запланированную программу тестов и понять, в каком направлении нужно продвигаться в процессе доводки машины, чтобы добиться от неё нужной управляемости».

Лиам Лоусон (8-й): «Сегодня я получил столько удовольствия, ведь так здорово, что я наконец-то пилотирую эту новую машину. Впечатления неплохие, хотя понятно, что это только начало, поэтому мы пока в основном изучаем особенности поведения RB21.

Поскольку я сменил команду, то для меня процесс учёбы будет намного более интенсивным, и сейчас для нас важнее всего понять новую машину и постараться добиться её оптимальной работы. У нас есть план проведения тестов, и сегодня мы полностью выполнили программу, а это всегда хорошо.

Завтра надо будет проехать намного больше кругов, чтобы лучше разобраться в том, над чем надо работать, чтобы повысить эффективность машины. Сложно сказать, на какой темп мы способны по сравнению с остальными, но ощущения за рулём вполне комфортные.

В плане изучения RB21 тесты в равной мере важны и для меня, и для команды, и прежде чем отправиться в Мельбурн чрезвычайно важно как можно лучше подготовиться к старту сезона».

Источник