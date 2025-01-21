Де ла Роса: Не вижу у Алонсо слабостей, но продолжу искать

О новом документальном фильме, посвящённом Фернандо Алонсо, мы уже рассказывали, в том числе приводили его слова о том, что в ближайшем сезоне положение Aston Martin в чемпионате вряд ли изменится, поскольку машина команды останется почти такой же, какой была в прошлом году.

Но к важнейшим качествам испанского гонщика относится его психологическая стойкость, поэтому можно не сомневаться, что и в 2025-м он будет стараться сделать всё, что в его силах, а в это время его команда будет готовиться сделать рывок вперёд – уже с помощью Эдриана Ньюи.

Педро де ла Роса, соотечественник и друг Фернандо, выполняющий обязанности посла команды Aston Martin F1 – один из тех, кто в фильме, снятом силами компании DAZN, рассказывает о сильных сторонах двукратного чемпиона мира.

«Думаю, что Фернандо прежде всего отличает его способность адаптироваться, – отметил Педро. – Он адаптируется к переменам, к смене машины, к переменчивым погодным условиям, к деградации шин, к изменению состояния покрытия трассы, когда она покрывается слоем отработанной резины, к изменению топливной нагрузки, ведь с каждым кругом машина становится легче.

На каждом круге расходуется примерно полтора килограмма топлива, и Фернандо, не задумываясь, ко всему этому приспосабливается, что и делает его особенным гонщиком.

Одно из его самых удивительных качеств – это способность за счёт работы педалью тормоза особым образом влиять на поведение машины во время прохождения поворотов. А ещё на трассе он умеет действовать так, словно его машина становится максимально широкой, и во всех точках торможения, где возможны обгоны, он обязательно перекроет сопернику траекторию.

Нельзя забывать ещё об одном его качестве: Фернандо всегда прессингует соперника, стараясь заставит его ошибиться. В общем, пока я не нашёл ни одного слабого места в его гоночной подготовке, но продолжаю их искать!..»

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