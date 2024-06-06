Мика Хаккинен: У Red Bull не было причин менять состав

Перед Гран При Канады Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, не только поделился прогнозами на монреальский уик-энд, но и прокомментировал главные новости последней недели…

Серхио Перес продлил контракт с Red Bull Racing до 2026 года, и это стало новостью недели, удивившей некоторых болельщиков и комментаторов. Но у команды не было причин менять состав, ведь прошлый чемпионат Макс Ферстаппен с напарником завершили на 1-м и 2-м местах. С одной стороны, хорошо, если гонщики подгоняют друг друга, с другой – важно, чтобы в команде была гармония.

В этом сезоне у Серхио были сложности в Имоле и Монако, но до этого он трижды занимал в гонках 2-е места, а также поднялся на подиум в Китае. Именно поэтому его можно считать идеальным напарником для Макса, благодаря чему в Red Bull достигается своего рода баланс.

Очень важно, чтобы гонщики не конфликтовали друг с другом, ведь это может развалить команду. За годы карьеры у меня было немало быстрых напарников, но если из двух гонщиков ты быстрее, то, следовательно, ты и получаешь преимущество, так что тут всё просто. Ты стартуешь с более высоких позиций, команда разрабатывает для тебя оптимальную тактику, а кроме того, именно на тебя ориентируется в процессе доводки машины.

Поэтому со временем может сложиться впечатление, что один из гонщиков находится в более привилегированном положении по сравнению с другим. Но в реальности происходит вот что: более быстрый гонщик, показывая хорошие результаты, предоставляет команде необходимую информацию, позволяющую правильно выбрать направление модернизации техники.

При этом столкновение между Эстебаном Оконом и Пьером Гасли в Монако стало горьким примером того, что может произойти, когда между напарниками нет согласия. Обычно хочется поддержать гонщика, который пытается воспользоваться любой возможностью, чтобы отыграть позицию, но в Монако решение Эстебана провести обгон в повороте Portier привело к аварии и к его сходу. Ведь и Пьер запросто мог сойти с дистанции.

Но, в отличие от Red Bull, в Alpine решили, что сохранять прежний состав в 2025 году не стоит, поэтому Окону придётся искать работу в другой команде…

Тренировки под дождём могут создать сложности

В Монреале прекрасная трасса, которая относится к старой школе, и там есть три очень быстрые секции, а также зоны интенсивного торможения перед шиканами, состоящими из поворотов, которые надо проходить на средних, а то и совсем небольших скоростях. Здесь нужно, чтобы машина была хорошо сбалансированной, ведь там постоянно происходит смена направлений движения.

Я выиграл Гран При Канады в 1999 году – это была та самая гонка, в которой Михаэль Шумахер, Деймон Хилл и Жак Вильнёв врезались в в барьеры на выходе из последней шиканы, после чего это место стали называть «Стеной чемпионов». Лично я всегда пытался избежать контактов с отбойниками, потому что на таких трассах, как Монако и Монреаль, где почти нет зон вылета, всё-таки лучше оставлять какой-то небольшой зазор!

Автодром имени Жиля Вильнёва расположен на искусственном острове, насыпанном посреди реки Св. Лаврентия, и местная погода довольно часто вмешивается в ход гонки. Мы все помним невероятный Гран При Канады 2011 года, который несколько раз останавливали из-за жуткого ливня – та гонка продолжалась более четырёх часов, и её на последнем круге выиграл Дженсон Баттон за рулём McLaren!



В этот уик-энд вероятность дождей тоже довольно высокая во все три дня, а поскольку покрытие трассы было полностью обновлено, то если тренировки пройдут на мокром асфальте, это создаст для всех определённые сложности в начале уик-энда. Следовательно, можно ждать сюрпризов.

Прогноз от Мики

Ожидаю, что в этот уик-энд Макс Ферстаппен вернётся в свою привычную форму и будет бороться за победу. Особенности монреальской трассы не так сильно скажутся на эффективности машины RB20 по сравнению с тем, что был в Монако.

Впрочем, также стоит внимательно следить за Ferrari, ведь у Шарля Леклера и Карлоса Сайнса тоже быстрые машины; оба уже выигрывали гонки в этом году, и Скудерия в командном зачёте уступает Red Bull Racing всего 24 очка.

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