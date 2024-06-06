Ролан Гаррос. Зигемунд и Роже-Васслен выиграли титул в смешанном парном разряде

Немецко-французский дуэт стал новыми победителями на Открытом чемпионате Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €475000

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Финал

Лаура Зигемунд/Эдуар Роже-Васслен (Германия/Франция, 2) — Дезире Кравчик/Нил Скупски (США/Великобритания, 4) 6:4, 7:5

Зигемунд и Роже-Васслен успешно провели первый совместный турнир.

Путь к победе:

R32: Ализе Корне/Николя Маю (Франция, WC) 6:1, 6:3

R16: Эна Сибахара/Натаниэль Ламмонс (Япония/США) 3:6, 7:5, 10-6

QF: Эрин Раутлифф/Майкл Винус (Новая Зеландия, 6) 4:6, 6:4, 10-7

SF: Ульрикке Эйкери/Максимо Гонсалес (Норвегия/Аргентина) 6:7(2), 6:2, 10-7

FR: Дезире Кравчик/Нил Скупски (США/Великобритания, 4) 6:4, 7:5

Лаура Зигемунд записала в свой актив третий титул Grand Slam: в 2016 году она победила в смешанном парном разряде на US Open, а в 2020 году немка стала чемпионкой парного турнира также в Нью-Йорке.

Эдуар Роже-Васслен выиграл свой второй трофей на уровне «мэйджоров»: десять лет назад француз вместе со своим соотечественником Жюльеном Беннето победил в парном разряде Ролан Гаррос.

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