“Это то, чего я бы хотела больше всего”: Петра Квитова накануне завершения карьеры рассказала, какого достижения ей не хватило

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова готовится к своему последнему турниру – Открытому чемпионату США.



35-летняя теннисистка, двукратная чемпионка Уимблдона и победительница Итогового турнира WTA, ранее объявила, что завершит карьеру после выступления в Нью-Йорке. В феврале этого года Петра вернулась на корты после декрета, но за это время смогла выиграть лишь один матч.

Об окончательном решении завершить выступления

“Сейчас я готова остановиться. Ментально, думаю, я уже больше не могу этого делать, так же как эмоционально и физически. Ты все еще помнишь, как играла раньше, как все получалось легко, как я забивала виннеры, а вдруг этого уже нет. Я полностью готова к завершению карьеры. Я не жалею ни о чём. Я до сих пор люблю теннис, но всё остальное – ожидание тренировок, машины, матчей – это просто изматывает. А имея сына, это совсем другая жизнь. Я просто хочу проводить с ним больше времени [позже Петра также добавила, что со временем хотела бы иметь ещё одного ребёнка]”.

О своем камбэке после нападения грабителя в 2016-м году и операции на руке

“Я знала, что я сильный боец на корте. Но тогда я поняла, что я ещё больший боец в совершенно другой версии себя. Это было замечательно, даже несмотря на то, что играть в теннис было очень трудно. Я плакала на корте, у меня были ужасные флешбеки, мучили ночные кошмары. Это действительно было нелегко. Нужно было время, но теперь все хорошо. Тогда был большой вопрос: смогу ли я вообще играть? И я смогла. Это была моя вторая карьера. Это было невероятно”.

О своих самых ярких победах

“Выиграть на Уимблдоне во второй раз, в 2014-м году, – это совсем другое, чем в первый раз (в 2011-м). Когда знаешь, какое это ощущение в первый раз, то просто хочешь выиграть снова. И ничего больше. Ты просто знаешь это ощущение победы. Это, пожалуй, лучшее воспоминание. Также я была очень горда, когда выиграла турнир в Майами в 2023-м году. Перед тем я не показывала свой лучший теннис, я совсем не была уверена в себе, чувствовала себя уставшей и старой. И здесь это произошло. Очень горжусь тем титулом”.

О матчах, которые бы хотела переиграть

“Я сожалею о поражении от Кирстен Флипкенс в четвертьфинале Уимблдона-2013. Помню, что была тогда больна. Но больше всего хотела бы переиграть финал в Мельбурне против Осаки в сезоне-2019. Это был самый болезненный матч в моей карьере, это было ужасно. С другой стороны, после того, что со мной произошло, я подписалась бы под всем, лишь бы выйти в тот финал, иметь шанс играть против лучших и конкурировать с ними на равных. Был, может, один гейм, я помню один прием, который получился немного длинным. Возможно, он мог все изменить. У меня был брейкпойнт. Но в целом, не знаю, что могла бы изменить. Думаю, Наоми тогда была просто немного лучше. И все”.



О собственной оценке своей карьеры

“Пожалуй, моя личность – это причина того, почему я не выиграла больше. Я думаю, что у меня есть талант, однако, возможно, я могла бы работать немного больше. Но с другой стороны, думаю, что это могло бы убить мой талант или мою ментальность. Я могла бы выиграть больше.

Но что я могу сделать? Я играла в финале Открытого чемпионата Австралии [2019 года], проиграла Наоми Осаке, которая тогда отыграла невероятно в третьем сете.

Всегда есть несколько знаков вопроса относительно количества моих титулов на «мэйджорах», но статус первой ракетки мира – вот чего мне не хватает. Пожалуй, это то, чего я хотела бы больше всего. Но если этого не случилось, то не случилось. Это не сделало бы мою жизнь лучше или счастливее”.



btu.org.ua