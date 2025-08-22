“Там должен быть пенальти”: Ротань – о моменте Полесья в поединке с Фиорентиной при счете 0:1

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань ответил на вопросы после матча Q4 Лиги конференций с "Фиорентиной" (0:3).

"Это самый сложный соперник в тренерской карьере? Конечно, самый сложный. За последние три года соперник, дважды игравший в финале Лиги конференций, в прошлом году доходил до полуфинала. Поэтому это уровень. Они показали этот уровень, забивая почти каждый момент. Счет говорит о классе "Фиорентины". Но я хочу сделать комплимент своим ребятам. Они не заслуживали такого поражения. Мы, наверное, заслужили хотя бы один гол. Пока мяч в ворота не залетает – это класс, над этим нужно работать. Такие матчи дают огромный опыт, ведь соперник показал класс и мастерство".

"С левым флангом защиты у нас была проблема. У Михайличенко красная карточка, он дисквалифицирован. Мы думали, что эту позицию закроет Крушинский, но он на тренировке получил травму – потянул мышцу. Поэтому другого выхода не было, как доверить место молодому Корнийчуку. Я его поздравляю с дебютом. Конечно, такого дебюта не пожелаешь, но, несмотря на результат, он выглядел достойно. Такие матчи делают его и команду сильнее. Мы хотели быть на мяче, понимая, против кого играем. Планировали компактность. Быстрый гол не выбил нас из равновесия, у нас было два момента при счете 0:1. И тут хочется сказать, что перед вторым голом нужно посмотреть момент – там должен быть пенальти в ворота соперника, а мы получили второй мяч. Это несправедливо, но что есть, то есть”, – заявил тренер.

"Волки" нанесли 20 ударов, но только трижды попали в створ.

